Трамп заявил, что армия мигрантов из Китая хочет расправиться с США изнутри
10:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Множество людей прибывает из Китая. Посмотрите на всех этих людей, они в хорошей физической форме, им от 19 до 25 лет, почти все они мужчины призывного возраста. Мне кажется, они создают армию. Они хотят разобраться с нами изнутри. <…> Они не похожи на обычных нелегальных мигрантов, они что-то задумали „, — сказал он.
Трамп добавил, что в США также прибывает множество мигрантов из Латинской Америки и с Ближнего Востока, в том числе из Йемена, территорию которого «бомбят США».
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