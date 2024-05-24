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Трамп заявил, что армия мигрантов из Китая хочет расправиться с США изнутри

10:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мигранты, которые попадают в США из Китая, создают армию, чтобы расправиться с Соединенными Штатами изнутри. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке.

«Множество людей прибывает из Китая. Посмотрите на всех этих людей, они в хорошей физической форме, им от 19 до 25 лет, почти все они мужчины призывного возраста. Мне кажется, они создают армию. Они хотят разобраться с нами изнутри. <…> Они не похожи на обычных нелегальных мигрантов, они что-то задумали „, — сказал он.

Трамп добавил, что в США также прибывает множество мигрантов из Латинской Америки и с Ближнего Востока, в том числе из Йемена, территорию которого «бомбят США».



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