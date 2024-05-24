Первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16 в США

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа украинских летчиков завершила в США подготовку к боевому применению истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.



Газета не стала называть число военнослужащих и дату завершения тренировок. По словам источников издания, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки. Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.



Пресс-служба авиабазы в Аризоне пока не ответила на просьбу ТАСС прокомментировать завершение обучения украинских летчиков.



В конце января журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что четыре украинских летчика проходят подготовку в Аризоне к боевому применению F-16.



