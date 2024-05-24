Первая группа украинских летчиков завершила обучение пилотированию F-16 в США
10:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газета не стала называть число военнослужащих и дату завершения тренировок. По словам источников издания, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки. Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
Пресс-служба авиабазы в Аризоне пока не ответила на просьбу ТАСС прокомментировать завершение обучения украинских летчиков.
В конце января журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что четыре украинских летчика проходят подготовку в Аризоне к боевому применению F-16.
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