В Ирак вернулись конфискованные в Женеве артефакты эпохи Древней Месопотамии
14:20 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщило швейцарское правительство, речь идет о двух «больших ассирийских рельефах VIII века до н. э. из археологического памятника Нимруд-Кальху и фрагмент царского бюста II–III веков н. э. из древнего города Хатра». «Возвращенные предметы принадлежат месопотамскому наследию, которое относится к категории иракских культурных ценностей, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения», — пояснили в Берне. Артефакты были обнаружены и проиндексированы во время официальных раскопок в 1856/57, 1959 и 1976 гг. «Впоследствии они были незаконно вывезены из Ирака в неизвестное время дату и при неизвестных обстоятельствах», — отметило правительство.
Эти артефакты в 2023 году были конфискованы в ходе уголовного процесса в кантоне Женева и затем переданы в Федеральное управление культуры Швейцарии для реституции в страну происхождения.
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