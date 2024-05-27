Для поставок оружия Киеву НАТО создаст на саммите в США постоянную структуру - генсек

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО должна создать на саммите в США в июле постоянную структуру для организации и координации непрерывного потока оружия на Украину и отменить ограничения на его применение по территории России, однако воздерживаться от отправки военных, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. По его мнению, такой набор действий поможет НАТО продолжать формально оставаться вне конфликта.



Свой призыв отменить ограничения на использование оружия НАТО против «военных объектов» на территории в России он, в частности, обосновал наступлением Российской армии в Харьковской области.





