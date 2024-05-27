Для поставок оружия Киеву НАТО создаст на саммите в США постоянную структуру - генсек
12:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свой призыв отменить ограничения на использование оружия НАТО против «военных объектов» на территории в России он, в частности, обосновал наступлением Российской армии в Харьковской области.
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