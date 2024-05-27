Замминистру обороны РФ заочно предъявили обвинение на Украине

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.



Как говорится в сообщении в телеграм-канале украинской спецслужбы, обвинение предъявлено по статьям о «ведении агрессивной войны». В СБУ заявляют, что причиной для предъявления обвинения стала работа по планированию, подготовке, а также обеспечению российских войск в ходе СВО.



Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, а также занимавших в то время посты заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина, министра обороны Сергея Шойгу.



