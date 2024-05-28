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Канада может ввести значительные пошлины на электромобили из Китая

09:35 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады вслед за США также могут ввести значительные пошлины на электромобили из Китая. Об этом сообщило агентство The Canadian Press.

По его данным, Оттава уже рассматривает этот вопрос. В настоящее время пошлины на импорт китайских электромобилей в Канаду составляют 6%, при этом канадцы при покупке любых электрокаров, в том числе китайских, могут претендовать на скидку в размере до 5 тыс. канадских долларов (около $3,7 тыс.) в рамках планов Оттавы по отказу от продажи на внутреннем рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

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