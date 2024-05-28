Канада может ввести значительные пошлины на электромобили из Китая
09:35 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, Оттава уже рассматривает этот вопрос. В настоящее время пошлины на импорт китайских электромобилей в Канаду составляют 6%, при этом канадцы при покупке любых электрокаров, в том числе китайских, могут претендовать на скидку в размере до 5 тыс. канадских долларов (около $3,7 тыс.) в рамках планов Оттавы по отказу от продажи на внутреннем рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
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