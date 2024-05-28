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Из-за запрета на торговлю с РФ рыбопереработчики Европы столкнулись с нехваткой трески

10:20 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские переработчики рыбной продукции столкнулись с нехваткой трески из-за запрета на торговлю с Россией. Об этом ТАСС рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Президент ассоциации Герман Зверев добавил, что ситуацию усугубляет сокращение мировых уловов трески.

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине, сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», — говорится в новом отчете FAO о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.

«В Европе продолжает снижаться предложение атлантической трески из-за сокращения мировых уловов, в то время как спрос на нее остается высоким. Сложился дисбаланс предложения: высокий спрос наложился на низкий уровень добычи и санкции против российской рыбы, которая остается лидером по добыче трески в мире», — рассказал Зверев.

По его словам, треска является традиционным ингредиентом для рыбных блюд европейской кухни. «Несмотря на значительный рост цен, потребители массово не отказываются от нее, хотя и частично переходят на более дешевую белую рыбу, прежде всего минтай», — отметил Зверев.

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