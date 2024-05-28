Новые учебники по обществознанию и истории будут стоить не более 209 рублей

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость новых учебников по обществознанию для 9-го класса и по истории для 5-9-х классов составит менее 209 рублей. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.



«Мы кардинально изменили подходы к разработке и внедрению в образовательный процесс учебных изданий — их исключительным правообладателем стало Минпросвещения России. Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками. По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 рублей с учетом доставки в регионы», — приводит его слова пресс-служба министерства.



В пресс-службе уточнили, что единый государственный учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 рубля, а стоимость каждого из девяти учебников по истории для 5-9-х классов составит 208,88 рубля.





