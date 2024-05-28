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Макрон и Шольц не должны оставаться у руля сообщества - лидеры ЕС

13:30 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ЕС все больше склоняются к тому, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны оставаться у руля сообщества. Об этом пишет европейское издание газеты Politico.

По его информации, лидеры стран ЕС все чаще видят в Шольце и Макроне «хромых уток», то есть руководителей, фактически досиживающих свой срок на посту. Как отмечает издание, это связано со слабым влияниям обоих политиков внутри их собственных стран, а также с их неспособностью укрепить веру других участников Евросоюза в необходимость сохранения единой линии развития сообщества. В Европе больше не уверены, что «эти двое — легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС — должны оставаться у руля» Евросоюза, подчеркивает газета.

Politico отмечает, что способность обоих лидеров оказывать влияние внутри ЕС сильно пострадала от их прохладного отношения друг к другу, расхождения их позиций по вопросам энергетики и по Украине, а также из-за экономической слабости их собственных стран. По оценкам экспертов, такое неблагоприятное сочетание факторов может серьезно подорвать авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6–9 июня.

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