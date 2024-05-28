Молдавия готовиться к началу переговоров о вступлении в ЕС в конце июня

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии планирует завершить все подготовительные процедуры для начала переговоров о вступлении в ЕС в конце июня. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дорин Речан.



«Мы нацелены выполнить свое домашнее задание, чтобы к концу июня начать официальные переговоры о вступлении в ЕС», — сказал глава правительства. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой отмечал важность начала этих переговоров перед выборами в Европарламент.





