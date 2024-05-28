Молдавия готовиться к началу переговоров о вступлении в ЕС в конце июня
14:10 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы нацелены выполнить свое домашнее задание, чтобы к концу июня начать официальные переговоры о вступлении в ЕС», — сказал глава правительства. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой отмечал важность начала этих переговоров перед выборами в Европарламент.
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