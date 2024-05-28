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НОВОСТИ

Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ

14:33 28.05.2024

Сбер заявил о готовности сохранять сотрудничество с клиентами на особых условиях, если в их работе в прошлом были нарушения. Как сообщает пресс-служба банка, получить такую возможность могут клиенты, которые не игнорировали запрос по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а предоставили хотя бы часть запрошенных документов. Главное, подчеркивают в Сбере, – готовность отказаться от операций, признанных банком сомнительными, а также ведение реального бизнеса. В этом случае Сбер поможет изменить бизнес-процессы и работать без нарушений.

Процесс включает в себя анализ текущей деятельности бизнеса с учетом полученных документов и пояснений от клиента, формирование индивидуальных рекомендаций, а также мониторинг их выполнения. Исполняя рекомендации, бизнес и дальше продолжит работать в обычном режиме. Если рекомендации не выполняются или появляются новые нарушения, банк вынужден применить ограничения по 115-ФЗ.

«За прошлый год мы помогли более 10 тыс. предпринимателям устранить нарушения по 115-ФЗ и вести бизнес без рисков, – сообщил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Важно не только понять, в чем причина нарушений, но и предложить решения для корректировки текущей стратегии бизнеса. Рекомендации, которые банк формирует – это план действий, направленный на улучшение бизнес-процессов и предотвращение возможных рисков. Если клиент готов следовать рекомендациям и внедрять необходимые изменения, мы продолжим с ним сотрудничество без ограничений».

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