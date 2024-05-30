На саммите G7 обсудят варианты использования активов РФ - Минфин США

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран «Группы семи» (G7) рассмотрят на саммите в июне несколько различных вариантов использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом в интервью агентству Bloomberg в среду заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.



«Страны работают вместе над тем, чтобы разблокировать возможность использовать активы для помощи населению Украины. Министр [финансов США Джанет] Йеллен на встрече министров финансов „Группы семи“ вместе со своими коллегами из других стран работала над рядом вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», — сказал он.



Адейемо также заявил о готовности Вашингтона ужесточать санкции против России, а также «любых компаний и физических лиц» из других стран, чтобы препятствовать «получению Москвой товаров, требуемых для производства вооружений».





