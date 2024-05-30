На Украине начнут штрафовать военнообязанных женщин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнообязанные женщины на Украине будут оштрафованы на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $418 до $626), если они не обновят свои учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации. Об этом сообщил начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков.



«Женщин также будут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет и получить военно-учетный документ», — сказал Волков в интервью украинскому изданию Telegraf.



Он напомнил также, что мобилизация женщин производится только с их личного согласия. «В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ», — сказал Волков, добавив, что военнообязанные женщины, у которых нет военно-учетного документа или которые впервые его получают, должны пройти медкомиссию.





