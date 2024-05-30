Массовая забастовка фармацевтов во Франции затронет до 90% аптек
13:10 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В связи с забастовкой в ряде французских городов ожидаются акции протеста работников отрасли.
Радиостанция France Info, ссылаясь на данные профсоюзов, сообщает о закрытии 18 тыс. из 20,5 тыс. аптек на территории страны. В департаменте Южная Корсика закроются до 90% учреждений, в Бретани забастовку объявили 80% аптек. Радиостанция отмечает, что местные власти имеют право принудительно вывести на работу часть фармацевтов, учитывая, что речь идет о критически важной отрасли, однако, согласно рекомендации регионального агентства здравоохранения Бретани, «реквизированные учреждения будут обеспечивать только неотложные потребности, и пациентам предлагается, насколько это возможно, отложить свои потребности в фармацевтических продуктах».
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