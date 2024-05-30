США передали Украине закрытые чертежи вооружений и даже перевели их на украинский язык - NYT
16:20 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США предоставили Украине конфиденциальные чертежи производства более тысячи вооружений, чтобы помочь Киеву нарастить военно-промышленный потенциал. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Пентагона.
При этом они отказались прямо ответить на вопрос издания о конкретной номенклатуре переданных вооружений, намекнув, что речь может идти об оружии, которое ВСУ используют чаще всего. Уточняется, что США перевели все технические руководства с английского на украинский перед их передачей Киеву.
НОВОСТИ
- 16:06 30.05.2024
- Швеция предложила ЕС ввести пошлины на все продовольствие из РФ и Белоруссии
- 15:50 30.05.2024
- Власти Финляндии работают над тем, чтобы «восстановить необходимое приграничное движение» на границе с РФ
- 15:07 30.05.2024
- Военные инструкторы из Франции могут вскоре отправиться на Украину - СМИ
- 14:20 30.05.2024
- США и ЕС все еще спорят по вопросу активов РФ и членства Украины в НАТО - СМИ
- 14:10 30.05.2024
- Страны ЕС из-за разногласий ограничили обмен разведанными с Венгрией
- 13:40 30.05.2024
- НАТО провоцирует Киев продолжать войну, выходия на новый виток напряженности - Песков
- 13:20 30.05.2024
- В Японии намерены создать межпартийную группу по НЛО
- 13:10 30.05.2024
- Массовая забастовка фармацевтов во Франции затронет до 90% аптек
- 12:30 30.05.2024
- Орбана соираются "наказать" за его позиции по Украине - СМИ
- 12:20 30.05.2024
- В Молдавии отозваны лицензии у пяти тлеканалов, предоставлявших площадку оппозиции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать