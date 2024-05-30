США передали Украине закрытые чертежи вооружений и даже перевели их на украинский язык - NYT

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США предоставили Украине конфиденциальные чертежи производства более тысячи вооружений, чтобы помочь Киеву нарастить военно-промышленный потенциал. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Пентагона.

При этом они отказались прямо ответить на вопрос издания о конкретной номенклатуре переданных вооружений, намекнув, что речь может идти об оружии, которое ВСУ используют чаще всего. Уточняется, что США перевели все технические руководства с английского на украинский перед их передачей Киеву.