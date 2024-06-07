Герман Греф: Экономика растет хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима

09:40

Российская экономика растет очень хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке «Россия 2030: как прийти к финишу четвертыми» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С 2001 по 2011 год мы росли по 4,7 процентных пункта в год, и примерно две трети этого роста обеспечивалось за счет интенсивных факторов – повышения производительности труда в первую очередь. И последние 10 лет мы видим, что рост сильно снизился, но и вклад факторов интенсивности резко упал. И за последние 10 лет мы росли темпами 1,3 процентных пункта в год», – сказал Герман Греф.

По его словам, распространение роста заработных плат по экономике происходит быстрыми темпами. «Люди становятся более состоятельными, и они идут в банки, и несмотря на все ограничения Центрального банка, они получают кредиты, даже по очень высоким ставкам, в силу того, что у них выросли доходы. Получается, что эти два импульса складываются: бюджетный и кредитный, и экономика растет очень хорошими темпами. Первый квартал этого года – 5,4%. Но эта модель очень уязвима. Рост держится на том, что обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта, но так как у нас сейчас геополитическая ситуация специфическая, импорт не покрывает, не составляет конкуренцию местным производителям. И это в общем шанс для местных производителей», – сказал Греф.

По его словам, этот шанс не является долгосрочным: производители должны сокращать собственные издержки и повышать производительность, иначе Россия потеряет темпы экономического роста.

«Это примитивная модель экономического роста, связанная с тем, что деньги из бюджета и из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, а товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растет, она падает, и в этом и состоит исчерпаемость сегодняшней модели роста. Мы видим, что никогда исторически не было такой низкой безработицы, 2,6%, и не было никогда такой высокой загрузки наших мощностей – 81%. И эти факторы говорят, что мы находимся на пределе экономического роста», – добавил Герман Греф.

По его словам, согласно опросам бизнеса, компании видят некоторые улучшения экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиям, ограничения внешнеэкономической деятельности осложнились за последнее время. Тем не менее текущая экономическая ситуация в 60% случаев оценивается лучше, чем оценивалась год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям.