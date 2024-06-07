Сбер: Диптех-стартапы станут опорой для технологического рывка

16:20

Фото пресс-службы Сбера

Первый заместитель председателя правления Сбербанкастал модератором собственной сессии компании «Технологическое предпринимательство – основа развития экономики России». Мероприятие прошло на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Технологическое предпринимательство – основной драйвер прорывных изменений, которые способны улучшить качество жизни человека. Поддержка предпринимателей в России пока не сопоставима с масштабами экономики. Доля венчурных инвестиций от ВВП в России в техно-стартапы составляет всего 0,005%. Это на уровне таких стран, как Бангладеш и республика Гана. Лидер рейтинга Израиль вкладывает в 240 раз больше.

Около 30% существующих сейчас самых дорогих компаний мира не существовали бы или были маленькими стартапами ещё 30 лет. Поэтому при создании правильных условий такие же могут появиться в России.

«Сейчас для нас важный момент, чтобы вырваться вперед, – считает Александр Ведяхин. – Инвестиции в стартапы могут стать новым клондайком и произойти это может благодаря нескольким трендам. Первый тренд – согласно подсчетам, к 2030 году число сделок с технологическими стартапами в год увеличится с 180 до 600, а их объем – с 10 до 200 млрд руб. При этом годовой объем вложений именно в DeepTech-проекты имеет потенциал к росту в 10 раз – с 2 млрд до 20 млрд руб. Второй тренд – в стране станет больше частных инвесторов и сделок с привлечением капитала физических лиц. Если в 2023 году насчитывалось порядка 2 тыс. активных бизнес-ангелов, то к 2030 году их число вырастет минимум в 10 раз, а их доля в общем числе инвестиций может вырасти до 50%. Третий тренд – к 2030 году в топ-5 направлений войдут искусственный интеллект в применении медицины, системы аналитики в реальном времени, квантовые вычисления, робототехника и интернет вещей».

Как отметил Александр Ведяхин, сейчас самое время для развития DeepTech-предпринимательства (deep technologies – «глубокие технологии»). Речь идет о компаниях-стартапах, которые разрабатывают глобальные технологические решения, требующие длительных научных исследований. Обычно такие решения находятся на стыке нескольких технологий, и порой они настолько прорывные, что создают новые рынки. Например, ведущий мировой производитель высокопроизводительных графических процессоров и чипов NVidia когда-то был маленьким стартапом с капиталом в 40 тыс. долл. Сейчас его рыночная стоимость превышает 3 трлн долл. Это больше, чем ВВП таких стран, как Канада и Бразилия, и составляет совокупную капитализацию Tesla, Netflix, AMD, Intel и IBM. Таких результатов компания смогла достичь, потому что инвесторы вовремя помогли с финансированием, а партнеры – с производственными мощностями.

«Хочу пожелать нашим российским технологическим предпринимателям добиться успеха и стать единорогами, то есть компаниями, которые получат оценку в миллиард долларов и выше, – сказал Александр Ведяхин. – В России есть уникальный научный потенциал, много талантливых людей и ресурсов поддержки, чтобы это произошло. Недавно на Неделе российского ретейла был презентован стартап Automarket выпускника Школьного акселератора Сбера, на который обратил внимание Минпромторг России. Молодой бизнесмен изобрел умную тележку, которая едет по торговому залу магазина и распознает, какие товары в нее положили. Предпринимателю сейчас 18 лет, а было всего 16, когда он пришёл в наш акселератор. Уверен, у этого стартапа хорошие перспективы».

Александр Ведяхин также привел пример другого российского диптех-стартапа Medical Visual Systems. Это стартап из Санкт-Петербурга, который создает оборудование для умных операционных. Оказывается, нередко ошибки во время операций происходят из-за технических случайностей. Например, если был случайно задет важный шнур, усилия хирурга могут быть сведены на нет. Питерский стартап создал оборудование, которое выводит на отдельный экран клинические данные до, во время и после операции. Умными системами этой команды уже оборудовано 170 операционных в 20 городах России.

«Мы в Сбере заинтересованы в том, чтобы помогать технологическим стартапам и обеспечивать их ресурсами для роста, – отметил Александр Ведяхин. – Вчера на ПМЭФ была анонсирована стартап-студия для диптех-проектов, созданная нами в партнёрстве с МФТИ. Начинающие предприниматели смогут там бесплатно получить площадки для пилотирования у индустриальных партнеров, поддержку в привлечении первых заказчиков и инвестиций, добрать компетенции в команду. А для Сбера такая стартап-студия станет доступом к прорывным технологиям».

Как подчеркнул Александр Ведяхин, в мире за последние пару лет увеличилось число государственных инициатив, которые направлены на поддержку DeepTech-стартапов. Например, в Южной Корее запущена программа, нацеленная на создание 10 единорогов к 2027 году. Объем ее финансирования – 10 млрд долл. В Евросоюзе есть своя программа, цель которой обучить 1 млн человек в области DeepTech к 2025 году. В нашей стране подобной госпрограммы пока нет, инвестиций также недостаточно. По статистике, только 5% вузовских разработок доходят до промышленного применения. К тому же, как подчеркнул спикер, проблема диптеха в том, что рынок России очень узкий. Смогут ли отечественные технологические предприниматели выйти на внешние рынки, особенно в нынешней сложной геополитической обстановке?

Участники дискуссии также обсудили, что надо делать, чтобы увеличить объем рынка диптех-стартапов, какие ресурсы сейчас доступны, а какие ограничены, какие есть проблемы получения прав на интеллектуальную собственность и что нужно сделать, чтобы в России появился бум единорогов.