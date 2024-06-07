Арестованные за поджоги в Польше поляк и белорусы воевали на стороне ВСУ — СМИ
18:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое граждан Белоруссии и один поляк, задержанные ранее польскими спецслужбами по подозрению в совершении поджогов в разных частях страны, участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщила по результатам собственного расследования газета Gazeta Wyborcza.
По ее данным, в 2022 году все трое присоединились к так называемому полку имени Кастуся Калиновского (воюет на стороне ВСУ, признан в Белоруссии экстремистским формированием), Отмечается, что арестованный поляк, в прошлом профессиональный военный, также был связан с формированием воюющих на Украине граждан Польши «Польский добровольческий корпус». Агентство внутренней безопасности (польская спецслужба) не прокомментировало расследование издания.
27 мая польские спецслужбы задержали одного поляка и двух граждан Белоруссии, которые подозреваются в совершении поджогов в разных частях страны. Задержанные подозреваются «в участии в организованной международной преступной группировке, а также в совершении актов диверсии, саботажа и преступлений террористического характера по заданию иностранной разведки».
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