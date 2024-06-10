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Зеленский назвал наиболее сложной для ВСУ ситуацию в ДНР

12:32 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является наиболее сложной на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Донетчина: наиболее тяжело. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Генштаб украинской армии информировал, что наиболее напряженное положение для ВСУ складывается на купянском (Харьковская область) и кураховском (ДНР) направлениях.

5 июня главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной для украинских войск ситуацию на покровском, кураховском, купянском и харьковском направлениях.

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