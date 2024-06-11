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В США начнут немедленно депортировать нелегалов из России - СМИ

10:32 11.06.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пограничники Калифорнии начнут немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщила газета New York Post. Аналогичные правила будут действовать по отношению к мигрантам из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Нелегальным приезжим из других стран позволят оставаться на территории страны на время разбирательства их дел. Особое внимание пограничников будет приковано к району Сан-Диего: в прошлом году там насчитывалось 43 тысячи нелегалов из России.

Ранее президент США Джо Байден ввёл запрет на получение убежища для мигрантов, нелегально пересекающих южную границу Штатов.

Ужесточить миграционную политику планирует и Германия: канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что мигранты почувствуют всю силу закона.  "Говорит Москва"

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