В США начнут немедленно депортировать нелегалов из России - СМИ
10:32 11.06.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пограничники Калифорнии начнут немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщила газета New York Post. Аналогичные правила будут действовать по отношению к мигрантам из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Нелегальным приезжим из других стран позволят оставаться на территории страны на время разбирательства их дел. Особое внимание пограничников будет приковано к району Сан-Диего: в прошлом году там насчитывалось 43 тысячи нелегалов из России.
Ранее президент США Джо Байден ввёл запрет на получение убежища для мигрантов, нелегально пересекающих южную границу Штатов.
Ужесточить миграционную политику планирует и Германия: канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что мигранты почувствуют всю силу закона. "Говорит Москва"
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