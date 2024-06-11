ФСБ задержала высокопоставленных чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“. Общий ущерб составил около 60 млн рублей, отметили в ФСБ.