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ФСБ задержала высокопоставленных чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях

11:32 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — сообщили в ЦОС. — В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“. Общий ущерб составил около 60 млн рублей, отметили в ФСБ.

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