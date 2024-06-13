В Думу внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
09:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет 13 июня в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает выплачивать фактическую зарплату (уже после вычета НДФЛ) ниже уровня МРОТ. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно действующему законодательству, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Нилов предлагает изменить эту норму, уточнив, что речь идет именно о фактически выплаченной месячной заработной плате работника.
«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет», — утверждает депутат в пояснительной записке.
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