В РФ выявлено хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из стран ЕС — ФСБ
13:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение более 1 млрд рублей соцвыплат на основании полученных из стран ЕС поддельных документов о рождении и смерти людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размерах», — сообщили в ЦОС. По предварительным данным, ущерб государству превышает 1 млрд рублей.
«В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах», — отметили в ФСБ.
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