В РФ выявлено хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из стран ЕС — ФСБ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение более 1 млрд рублей соцвыплат на основании полученных из стран ЕС поддельных документов о рождении и смерти людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ в особо крупных размерах», — сообщили в ЦОС. По предварительным данным, ущерб государству превышает 1 млрд рублей.

«В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах», — отметили в ФСБ.