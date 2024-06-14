Эстония готова обучить больше украинских военных — глава Минобороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что страна готова обучить больше украинских военнослужащих на фоне предложения Франции по отправке инструкторов на Украину.

«Для меня важно, что мы даем понять, что готовы обучить больше украинцев, и делать это на всех уровнях: обучать инструкторов, обучать саперов, обучать войска», — ответил он на вопрос, касающийся предложения Франции отправить на Украину инструкторов для обучения украинских военных. «Будем ли мы это делать в Польше или в Великобритании — это то, что нам предстоит решить», — добавил он.

Певкур также подчеркнул, что Эстония выступает за повышение минимального уровня расходов на оборону стран НАТО с 2% до 2,5% от ВВП.