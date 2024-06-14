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Глава МИД Великобритании предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть

15:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть. В интервью газете Corriere della Sera он предложил блокировать их в итальянских портах.

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать. Нужно охотиться за всем — деньгами, нефтью, остановить газ, корабли — все, что позволяет работать российской военной машине», — сказал Кэмерон.

Он также заявил о необходимости накладывать санкции на компании из других стран, таких как Израиль, Киргизия, Китай и Турция, якобы поставляющие РФ материалы двойного назначения.

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