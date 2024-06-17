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В НАТО идут консультации по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности — генсек

09:05 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал он. По его словам, транспарентность в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».

«Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир», — указал Столтенберг.

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