Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна
09:20 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам — Captain Paris и Happy Condor. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.
По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.
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