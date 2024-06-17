Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам — Captain Paris и Happy Condor. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.