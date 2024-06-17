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Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО по ее ядерным арсеналам

15:00 17.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что страны альянса обсуждают приведение в полную готовности своих ядерных арсеналов, — это очередное нагнетание напряженности. Такую характеристику дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле «безусловно удалось» ознакомиться с заявлениями Столтенберга. «Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — охарактеризовал представитель Кремля заявление генсека НАТО.

Он также добавил, что, в отличие от деятелей стран Запада, президент РФ Владимир Путин никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе, и он очень внимательно к этому относится». «Когда президент Путин говорит об этой проблематике — по военным ядерным делам — он отвечает на чьи-то вопросы, на вопросы журналистов, в том числе иностранных», — отметил Песков.

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