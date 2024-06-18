0
0
140
НОВОСТИ

Путин и Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

11:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, он намерен подписать документ на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.

Путин разрешил МИД РФ вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. «Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — сказано в распоряжении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 18.06.2024
Индия обладает большим ядерным арсеналом, чем Пакистан, но уступает КНР — СИПРИ
0
62
12:05 18.06.2024
Казахстан и РФ перевели более 85% расчетов в национальные валюты — вице-премьер республики
0
96
12:00 18.06.2024
Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО — FT
0
95
11:45 18.06.2024
В мобильном СберБизнесе появились горячие кнопки и финансовая аналитика
0
116
11:20 18.06.2024
Россия не видит движения в реформировании МВФ — Медведев
0
159
11:05 18.06.2024
Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов
0
181
11:00 18.06.2024
У 20% бойцов, возвращающихся с СВО, диагностировано ПТСР — Цивилева
0
233
10:32 18.06.2024
Новое руководство ЕС сохранит курс на противодействие России — Орбан
0
263
10:20 18.06.2024
8 человек погибли, 13 пострадали в ДТП в Рязанской области
0
241
10:05 18.06.2024
Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» — СМИ
0
294

Возврат к списку