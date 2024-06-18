Путин и Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
11:32 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, он намерен подписать документ на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.
Путин разрешил МИД РФ вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. «Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — сказано в распоряжении.
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