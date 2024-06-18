Военные Арктического отряда БПЛА выполнили задачи при рекордно низкой температуре

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Арктического отряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Республики Саха в ходе учебно-практических занятий выполнили задачи при рекордно низкой температуре в минус 45 градусов Цельсия. Полученные знания и навыки применяются в зоне специальной военной операции, сообщил журналистам командир отряда старший лейтенант Анатолий Храмов.

«На сегодняшний день это одна из самых северных точек подобной подготовки, то есть у нас специфика — условия экстремального климата. Личный состав принимал участие в учебно-практических занятиях при температуре до минус 45 градусов, наш рекорд. В данном температурном режиме задачи выполнены по плану — дроны были подготовлены, где необходимо утеплены, где необходимо — заизолированы, также доработано было оснащение самого оператора, чтобы элементарно он мог управлять джойстиком при такой температуре», — сказал он, уточнив, что наработанные навыки применяются в зоне СВО, где военнослужащие отряда также выполняют задачи.