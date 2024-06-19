На недружественные страны сейчас приходится 20% товарооборота РФ — Минпромторг
09:32 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего 20% товарооборота РФ сейчас приходится на недружественные страны. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Он принял участие в открытии в Гаване международной промышленной ярмарки Cubaindustria — 2024, где также есть российские стенды.
«Куба с 2022 года как рынок приобрела новое значение после того, как произошла переориентация торговых потоков с недружественных стран на дружественные, — отметил Осьмаков. — До 2022 года 40% товарооборота приходилось на недружественные страны. Сейчас это 20%, а будет 10-15%». «В этой связи Латинская Америка, Куба, в частности, воспринимаются как форпост, — подчеркнул первый заместитель главы Минпромторга. — Контактов у нас сейчас много, тем более, что есть грамотная логистика, есть прямые рейсы».
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