АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота (СФ) выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Атомные подводные ракетные крейсеры „Северодвинск“ проекта 885 и „Орел“ проекта 949А СФ выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море. Ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил СФ в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения», — отмечается в сообщении.

Мишень, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров.