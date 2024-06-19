АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море
10:05 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота (СФ) выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Атомные подводные ракетные крейсеры „Северодвинск“ проекта 885 и „Орел“ проекта 949А СФ выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море. Ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил СФ в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения», — отмечается в сообщении.
Мишень, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров.
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