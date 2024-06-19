Израиль совершил атаку с помощью БПЛА на 2 военных объекта в Сирии, офицер погиб — SANA

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Израиля совершили нападение с использованием беспилотников (БПЛА) на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа на юго-западе Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

По сведениям собеседника агентства, нападение было совершено примерно в 07:00 по местному времени (совпадает с мск). В результате атаки погиб офицер сирийских ВС.