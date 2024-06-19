0
0
40
НОВОСТИ

Израиль совершил атаку с помощью БПЛА на 2 военных объекта в Сирии, офицер погиб — SANA

11:20 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Израиля совершили нападение с использованием беспилотников (БПЛА) на два военных объекта в провинциях Эль-Кунейтра и Дераа на юго-западе Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

По сведениям собеседника агентства, нападение было совершено примерно в 07:00 по местному времени (совпадает с мск). В результате атаки погиб офицер сирийских ВС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 19.06.2024
ЕС не сможет наладить общую оборонную промышленность — экс-чиновница МИД Франции
0
71
11:00 19.06.2024
Байден объявил о мерах, облегчающих легализацию в США для 500 тыс. иммигрантов
0
73
10:55 19.06.2024
Сбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
0
73
10:32 19.06.2024
Дефицит бюджета США достигнет в 2024 году $1,9 трлн - прогноз
0
141
10:20 19.06.2024
Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
0
150
10:05 19.06.2024
АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море
0
174
10:00 19.06.2024
В пригороде Львова произошел взрыв
0
167
09:32 19.06.2024
На недружественные страны сейчас приходится 20% товарооборота РФ — Минпромторг
0
232
09:20 19.06.2024
РФ ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США — Путин
0
251
09:05 19.06.2024
Суд назначил Гордону Блэку 3 года и 9 месяцев колонии
0
262

Возврат к списку