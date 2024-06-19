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РФ и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

11:32 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров при участии лидеров двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Как ранее пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, новый документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов. По словам Ушакова, необходимость в новом документе обусловлена глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР качественными изменениями за последнее время.

Представитель Кремля отметил, что новый документ будет соблюдать все основополагающие принципы международного права, не будет носить никакого конфронтационного характера и не будет направлен против каких-то стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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