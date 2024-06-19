Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем из-за заявлений Нетаньяху — Axios
12:20 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом отменил назначенную на четверг встречу высокого уровня с Израилем из-за высказываний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отказе США поставлять оружие. Об этом сообщил портал Axios.
По его данным, «некоторые израильские официальные лица уже направлялись в Вашингтон», когда было принято решение об отмене. «Это решение ясно дает понять, что подобные трюки имеют последствия», — приводит портал слова одного из своих источников. Axios также указывает, что, по информации другого источника, встреча была отложена «из-за проблем с расписанием».
Отмечается, что в опубликованном на странице в соцсети X видео Нетаньяху назвал отказ Вашингтона в последние месяцы поставить Израилю оружие и боеприпасы немыслимым.
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