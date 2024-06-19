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Запущенные США санкции Совбеза ООН в отношении КНДР нужно пересмотреть — Путин

13:20 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен.

«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Путин подчеркнул, что раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.

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