Запущенные США санкции Совбеза ООН в отношении КНДР нужно пересмотреть — Путин
13:20 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что запущенный США режим санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен.
«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал президент РФ по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.
Путин подчеркнул, что раз за разом воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы, в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии.
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