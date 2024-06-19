Армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане - Си Цзиньпин
16:12 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане. Об этом заявил председатель Военного совета ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин на рабочем заседании совета в городе Яньане (северо-западная провинция Шэньси).
«В настоящее время ситуация в мире, стране, партии и армии претерпевает сложные и глубокие изменения, и наши вооруженные силы сталкиваются со сложными политическими испытаниями», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.
На заседании Си Цзиньпин проанализировал «глубинные противоречия и проблемы, которые необходимо разрешить в нынешнем политическом военном строительстве», сообщило агентство.
«Эти проблемы проявляются в политике, идеологии, организации, рабочем стиле, дисциплине и т. д., их суть коренится в идеалах и убеждениях, партийной культуре, служебной и общечеловеческой этике», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Рабочее заседание Военного совета ЦК КПК проходило 17–19 июня. Решение о созыве этого заседания было принято лично Си Цзиньпином, уточняет Синьхуа. В заседании участвовали заместители председателя Военного совета ЦК КПК Чжан Юся и Хэ Вэйдун, члены совета Лю Чжэньли, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь, а также руководство различных армейских структур Народно-освободительной армии Китая.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать