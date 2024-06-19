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Армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане - Си Цзиньпин

16:12 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая сталкивается с глубинными проблемами в политико-идеологическом плане. Об этом заявил председатель Военного совета ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин на рабочем заседании совета в городе Яньане (северо-западная провинция Шэньси).

«В настоящее время ситуация в мире, стране, партии и армии претерпевает сложные и глубокие изменения, и наши вооруженные силы сталкиваются со сложными политическими испытаниями», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

На заседании Си Цзиньпин проанализировал «глубинные противоречия и проблемы, которые необходимо разрешить в нынешнем политическом военном строительстве», сообщило агентство.

«Эти проблемы проявляются в политике, идеологии, организации, рабочем стиле, дисциплине и т. д., их суть коренится в идеалах и убеждениях, партийной культуре, служебной и общечеловеческой этике», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Рабочее заседание Военного совета ЦК КПК проходило 17–19 июня. Решение о созыве этого заседания было принято лично Си Цзиньпином, уточняет Синьхуа. В заседании участвовали заместители председателя Военного совета ЦК КПК Чжан Юся и Хэ Вэйдун, члены совета Лю Чжэньли, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь, а также руководство различных армейских структур Народно-освободительной армии Китая.

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