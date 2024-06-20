0
0
127
НОВОСТИ

Россия в январе — мае увеличила поставки нефти в Китай на 11%

09:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем поставок нефти из России в Китай в январе — мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость поставок составила $27,8 млрд, что на 21% больше по сравнению с январем — маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье — Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 20.06.2024
Заболеваемость холерой в мире выросла в мае на 58%
0
34
10:05 20.06.2024
Израильские военные разрушили свыше 70% инфраструктуры Рафаха — мэр
0
75
10:00 20.06.2024
На Украине серьезно повреждена одна из ТЭС
0
88
09:25 20.06.2024
Сбер снова первый в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы
0
135
09:20 20.06.2024
Возгорание на нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за БПЛА
0
150
09:05 20.06.2024
Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина — Bloomberg
0
221
09:00 20.06.2024
За ночь сбиты 15 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 6 над Адыгеей — МО РФ
0
180
22:00 19.06.2024
Президент РФ прибыл с государственным визитом во Вьетнам
0
653
21:15 19.06.2024
Британские консерваторы могут поставить антирекорд на выборах в парламент - социологи
0
687
20:25 19.06.2024
Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP
0
697

Возврат к списку