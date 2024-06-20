Россия в январе — мае увеличила поставки нефти в Китай на 11%

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем поставок нефти из России в Китай в январе — мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Стоимость поставок составила $27,8 млрд, что на 21% больше по сравнению с январем — маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье — Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд).