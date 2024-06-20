США поддержат Израиль в случае эскалации конфликта с «Хезболлах» — СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты заявили правительству Ливана, что они поддержат Израиль, если он решит провести военную операцию против ливанского движения «Хезболлах» на территории арабской страны. Об этом сообщил базирующийся в Британии портал Middle East Eye (MEE).

По сведениям арабского дипломатического источника MEE, заместитель помощника и старший советник президента США по энергетике и инвестициям Эймос Хокстин в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри в Бейруте прямо предупредил ливанскую сторону, что в случае отсутствия дипломатического урегулирования Израиль получит поддержку США при потенциальной ограниченной операции против боевиков «Хезболлах» на юге Ливана. Американский посредник порекомендовал правительству Ливана оказать давление на «Хезболлах» и принудить шиитскую партию начать переговоры для деэскалации.