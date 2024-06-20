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Путин: Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в Ядерной доктрине можно было бы поменять

19:15 20.06.2024 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность изменений в Ядерной доктрине РФ связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

"Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в Ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия", - сказал журналистам президент в Ханое, отвечая на вопрос, при каком случае Москва готова изменить свою Ядерную доктрину.

Путин, в частности, отметил, что "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности".

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