Путин: Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в Ядерной доктрине можно было бы поменять
19:15 20.06.2024 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность изменений в Ядерной доктрине РФ связана с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.
"Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в Ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия", - сказал журналистам президент в Ханое, отвечая на вопрос, при каком случае Москва готова изменить свою Ядерную доктрину.
Путин, в частности, отметил, что "на Западе разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности".
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