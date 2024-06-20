Сбер завоевал гран-при в двух номинациях премии Employer Brand Summit & Awards 2024
19:21 20.06.2024
Сбер получил гран-при премии Employer Brand Summit & Awards 2024 в номинациях «Бренд работодателя года» в отрасли финансовых услуг и «Лучшая система коммуникации с внешней аудиторией» среди компаний со штатной численностью более 5 тыс. сотрудников за проект «Скрытые таланты».
Как отмечает пресс-служба Сбера, банк развивает человекоцентричную модель в управлении персоналом: регулярно проводит пересмотр зарплат, и 70% сотрудников считают получаемое за свою работу вознаграждение справедливым. Увеличиваются инвестиции в программу ДМС, появляются новые сервисы для сотрудников – в частности, с 2024 года банк компенсирует затраты на стоматологию, лазерную коррекцию зрения, ведение беременности и родов.
Кроме того, приняты гибкие форматы труда (для 69% сотрудников): удаленка, гибкий график, сменная работа. С 2021 года доступна опция работы из других регионов России до трех месяцев в году.
Около 210 тыс. человек прошли в 2023 году обучение по различным программам, на одного сотрудника пришлось в среднем 49,7 часов в год.
Проект «Скрытые таланты» заслужил высокую оценку жюри за эффективную и уникальную механику привлечения молодых, талантливых специалистов на стажировку в Сбер. По итогам опроса учащихся вузов был составлен список популярных студенческих талантов, который разместили на специально разработанном сайте. Пользователи ресурса могли трансформировать свои таланты и умения в профессиональные навыки и получить автоматически сгенерированное сопроводительное письмо, которое можно отправить при отклике на вакансию. По результатам проекта, количество заявок на стажировку составило 11 433 откликов, рост по сравнению с 2022 годом – в 3,5 раза.
Также Сбер получил диплом II степени за «Лучшую коммуникационную компанию по найму сотрудников», «Лучшее digital-решение для продвижения бренда работодателя» и за «Успешное продвижение бренда работодателя в среде студентов и выпускников вузов и ссузов». Диплом III степени был получен за «Лучшую программу работы с амбассадорами бренда».
Премия Employer Brand Summit & Awards 2024 вручается за достижения в области управления брендом работодателя. В нынешнем году премия вручалась в 11 номинациях.
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