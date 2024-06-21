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Медведев назвал условия для переговоров с США по новому ДСНВ

10:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова будет обсуждать с США новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если Вашингтон перестанет поставлять оружие Киеву и блокирует его прием в НАТО. Такие условия назвал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолетов или БМ-13 „Катюша“). Типа давайте ограничим их выпуск. Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?» — написал он в своем телеграм-канале.

США же, продолжил Медведев, вполне серьезно предлагают России договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

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