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Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова

22:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России внес кинорежиссера Романа Качанова в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Р. Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.

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