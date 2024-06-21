Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России внес кинорежиссера Романа Качанова в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Р. Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.