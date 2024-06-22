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Фальсификация истории закрепляется в законах Европы для обработки мозгов — Патрушев

10:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лживая трактовка истории уже закрепляется в европейских законодательных актах, обращает внимание помощник президента РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона». Эта политика уже дала свои плоды: в обработанном сознании жителей стран Европы роль Красной армии искажена.

«Лживые трактовки и оценки конкретных исторических событий закрепляются на политическом уровне, в том числе в нормативно-правовых актах», — указывает Патрушев, приводя в пример документы Евросоюза и Украины.

«В обработанном сознании миллионов обывателей постсоветских и постсоциалистических стран воины Красной армии — армии-освободительницы — уже стали преступниками и оккупантами», — отмечает помощник президента РФ.

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