Кабмин направит свыше 9,5 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов в ДФО
11:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России направит более 9,5 млрд рублей на поддержку инвесторов, реализующих значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Рассчитываем, что это решение будет способствовать притоку частных инвестиций, в первую очередь в ключевые для экономического развития отрасли, и улучшению жизни наших граждан на Дальнем Востоке», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 17 июня.
Субсидии получат десять инвесторов, чьи инициативы прошли конкурсный отбор. В числе таких инициатив — создание агропромышленного парка в Южно-Сахалинске и мясоперерабатывающего комплекса в Приморском крае, грузового терминала в Нижнем Бестяхе в Якутии и морского порта Суходол в Приморском крае, строительство гостинично-делового центра в Петропавловске-Камчатском и базы отдыха в Паратунке на Камчатке, а также проекты в горно-металлургической и газохимической отраслях в Амурской и Сахалинской областях и Забайкальском крае.
Отмечается, что за счет полученных субсидий инвесторы смогут возместить затраты на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов. Речь идет о создании и подключении объектов к электрическим, тепловым и инженерным сетям. Реализация их проектов позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест.
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