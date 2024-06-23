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В Москве школьница сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов

13:20 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьница в Москве сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента образования.

«Особенно отличилась ученица Бауманской инженерной школы № 1 580 Александра Оглоблина, набравшая в совокупности 400 баллов по четырем предметам — русскому языку, профильной математике, физике и информатике», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

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