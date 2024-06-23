На подъездах к Крымскому мосту скопилось в очереди почти 600 автомобилей

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

592 автомобиля находятся в очередях на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.



«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 256 транспортных средств. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении.



Уточняется, что информация приведена по состоянию на 13:00 мск.





