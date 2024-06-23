На подъездах к Крымскому мосту скопилось в очереди почти 600 автомобилей
15:10 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 256 транспортных средств. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация приведена по состоянию на 13:00 мск.
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