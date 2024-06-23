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После нападения боевиков в Дербенте сгорели синагога и церковь - МВД

21:30 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синагога и церковь сгорели после нападения боевиков в дагестанском Дербенте, сообщили в МВД по Дагестану.

«В Дербенте сожгли синагогу и церковь. По имеющейся на данный момент информации, перестрелка возобновилась. В ориентировку объявлена черная „Веста“ госномер „Н 075 УТ 05“, — говорится в сообщении. -


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