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Токаев в беседе с Путиным осудил удар ВСУ по Севастополю

16:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с терактом в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — отмечается в сообщении.

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