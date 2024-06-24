Токаев в беседе с Путиным осудил удар ВСУ по Севастополю
16:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования и солидарность с российским народом в связи с терактом в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — отмечается в сообщении.
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