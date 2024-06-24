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НОВОСТИ

Венгрия пока будет блокировать 6,5 млрд евро из фонда мира для Украины — Сийярто

17:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет блокировать выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины до тех пор, пока в этой стране не прекратится дискриминация венгерских коммерческих компаний. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

«Сегодня я ясно дал понять, что до тех пор, пока власти Украины не прекратят дискриминацию венгерских компаний, не может быть и речи о выделении суммы 6,5 млрд евро», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Люксембурге после заседания глав МИД ЕС. Он отметил, что на Украине продолжаются попытки судебного преследования крупнейшей венгерской фармацевтической компании Gedeon Richter, которая на устраивает местные власти лишь тем, что продолжает работать и в России. По словам министра, ее хотят лишить лицензий, то есть закрыть ей доступ на украинский рынок. Ранее украинские власти вносили в список «международных спонсоров войны» крупнейший венгерский банк OTP, который также работает в РФ.

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